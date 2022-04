Ein Moment in der Geschichte - Kolumbus erreicht Amerika

Am 3. August 1492 stach Kolumbus in See und ging am 12. Oktober auf den Bahamas an Land. Die Reise hatte viel länger gedauert als geplant, Kolumbus hatte sich verrechnet. Fast wäre es an Bord zur Meuterei gekommen. Auf Haiti gründet er wenig später eine spanische Siedlung. Archäologische Ausgrabungen haben in der haitianischen Stadt En Bas Saline Spuren davon zutage befördert.