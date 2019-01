Ein Tag in Berlin 1926

Dr. Regina Stürickow schreibt historische Kriminalromane. Mit ihrem Buch über den Gründer der Berliner Mordinspektion, Ernst Gennat, hat sie dem Kriminalkommissar ein Denkmal gesetzt.



In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg stiegen die Kriminalität und vor allem die Mordrate in Berlin stark an. Was war der Grund dafür?

Der Erste Weltkrieg hat viele Narben hinterlassen. Er hat die Menschen verroht und die moralischen Werte verschwinden lassen, ohne dass es neue gegeben hätte. Die Menschen waren desorientiert, und die Männer, die aus dem Krieg zurückkamen, fanden nicht mehr ins normale Leben zurück. Die Zahl der Verbrechen, insbesondere die der Raubüberfälle und der Morde stieg sprunghaft an. Es ist kein Zufall, dass gerade in den 1920-er Jahren überdurchschnittlich viele Serienmörder ihr Unwesen trieben.



Der legendäre Kriminalrat Ernst Gennat hat die Arbeit der Kripo in den 1920-er Jahren grundlegend verändert. Wie war die Kriminalpolizei vor Gennats Zeit aufgebaut?

Vor Gennat war es größtenteils so, dass die Beamten gar nicht genau wussten, wie sie sich am Tatort zu verhalten hatten. Das führte teilweise zu recht absurden Situationen: Immer wieder wurden Tatorte regelrecht zerstört. Es ist tatsächlich vorgekommen, dass ein Toter vom vermutlichen Tatort etwa auf ein Bett gelegt wurde, damit alles ein bisschen pietätvoll aussah. Gläser wurden hingestellt, umgestoßene Möbel wieder aufgerichtet. Damit war natürlich eine professionelle Spurensicherung überhaupt nicht möglich. Die Kriminalbeamten, die zu den Tatorten kamen, waren zudem nicht auf Mordfälle spezialisiert und hatten auch keine spezielle Ausbildung, wie sie sich dort zu verhalten haben, worauf sie achten müssen, wie man Spuren sichert, was wichtig, was unwichtig ist oder wie man Zeugen befragt. Diese Erfahrung hatten sie alle noch nicht. Das kam erst alles etwas später mit Gennat und seinen Reformen.



Welche Folgen hatte das?

Das bedeutete natürlich, dass Kriminalfälle relativ spät, oder auch gar nicht aufgeklärt wurden - mit der Folge, dass die Presse sich maßlos über die Polizei lustig machte. Die Kripo-Leute wurden Opfer der Witzblätter, denn es waren im wahrsten Sinne des Wortes „Witzblattfiguren“. Man darf nicht vergessen, zu dieser Zeit hatte die Presse schon eine große Macht, die meisten Tageszeitungen erschienen bereits zur Kaiserzeit zweimal täglich.



Wie änderte sich das, als Ernst Gennat Chef der Kriminalpolizei wurde?

Angesichts der wirklich schweren Missstände bei der Kriminalpolizei gründete Gennat im Jahr 1926 seine berühmte Mordinspektion. Er war der Chef dieser Mordinspektion, und für sie haben drei, später vier Mordkommissionen gearbeitet. Eine Mordkommission bestand aus einem festen Kommissar und einem weiteren, meistens jüngeren Beamten. Dazu kamen noch je nach Bedarf Spezialisten aus anderen Inspektionen. Das heißt also, wenn es ein Delikt gab, wo Rauschgift eine Rolle spielte, dann kam jemand aus dem Rauschgiftdezernat dazu. Außerdem gab es zwei Reservemordkommissionen, die immer Bereitschaftsdienst hatten. Diese neue Zusammensetzung hatte natürlich den Vorteil, dass Gennat in erster Linie Spezialisten einsetzen konnte, die auch immer wieder mit Mordfällen zu tun hatten. So konnten sie Verbindungen und auch Motive besser durchschauen, hatten mehr Erfahrung mit der Vernehmung von Zeugen und mit der Spurensicherung, was die gesamte Arbeit deutlich effizienter gemacht hat.



Die Arbeit am Tatort – was hat Gennat dort verändert?

Die Arbeit am Tatort wurde vor allem systematisiert. Gennat hat immer gesagt, am Tatort darf nicht erst angeordnet werden, was gemacht werden muss. Bei der Ankunft muss schon jeder wissen, was zu tun ist. Dafür hat Gennat sieben Schritte festgelegt, mit denen die Kripo am Tatort zu arbeiten hatte. Und das sind sieben Schritte, die im Grunde heute noch so angewandt werden.



Wie wurde seine Arbeit anderswo aufgenommen?

Mit diesen Methoden erlangte Gennats Mordinspektion schon ziemlich früh einen internationalen Ruf, seine Inspektion wurde zum Vorbild für andere Kommissariate - nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Großbritannien und vor allen Dingen auch in Amerika. Es kamen tatsächlich Experten von Scotland Yard und aus den USA zu Gennat, um zu sehen, wie er das macht. Sogar der Schriftsteller Edgar Wallace soll zu Gennat gekommen sein, um sich mal im Polizeipräsidium umzuschauen. Die 1920er-Jahre waren die Zeit der großen Reformen, der Erfindungen, der Neuerungen. Gennat war im Grunde der richtige Mann zur richtigen Zeit.