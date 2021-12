Ein Tag in Dresden 1946

Dresden steht wie kaum eine andere Stadt für die Zerstörung deutscher Städte im Zweiten Weltkrieg. Dabei hatte Dresden weder die meisten Opfer noch die größte Zerstörung zu beklagen. Warum nimmt die Stadt trotzdem eine solche Sonderstellung ein?

Dresden galt in ganz Europa als eine Kunststadt mit Gebäuden und Kunstschätzen von höchstem Rang, eine zerbrechliche Schönheit des 18. Jahrhunderts. In Dresden gab es keine kriegswichtige Industrie wie in Schweinfurt oder im Ruhrgebiet. Die Zerstörung Dresdens im Februar 1945 kam zu einem Zeitpunkt, als der Krieg eigentlich für die Deutschen längst verloren war. Die Stadt steckte voller Flüchtlinge. Dresden war zwar Verkehrsknotenpunkt und offenbar fürchtete für allem die Rote Armee, dass die Wehrmacht über Dresden nochmal Truppen an die Ostfront transportieren könnte. Aber die fast komplette Zerstörung der Innenstadt stand in keinem Verhältnis zu diesen militärischen Überlegungen. Sie wurde auch von der NS-Propaganda noch weidlich ausgebeutet, um den letzten Durchhaltewillen der Deutschen zu aktivieren.



Unsere Protagonistin Elli Göbel stammt aus Schlesien und ist Flüchtling aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Ein Schicksal, das sie mit zwölf Millionen anderen Deutschen in der Nachkriegszeit teilt. Welche Rolle spielen die Vertriebenen in der Nachkriegszeit? Gibt es Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland?

Es gab deutliche Unterschiede in West und Ost: Im Westen konnten sich die Vertriebenen seit 1949 wieder landsmannschaftlich organisieren, ihre kulturellen Traditionen pflegen und bis zu den Ostverträgen 1969 wurde die Vision einer möglichen Rückkehr in die Vertreibungsgebiete aufrechterhalten. Im Osten hingegen galt die "Umsiedlung" als endgültig, und die Vertriebenen sollten in der sozialistischen Gesellschaft völlig aufgehen. Da sie im Westen quantitativ eine wichtige Wählergruppe bildeten, reüssierten auch etliche Vertriebenenpolitiker in der Politik.



Der Film zeigt, dass es Trümmerfrauen eigentlich nur in Berlin und in der sowjetischen Besatzungszone gegeben hat. Trotzdem ist die Trümmerfrau ein gesamtdeutscher Mythos. Warum sind Trümmerfrauen im kollektiven Gedächtnis sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland so fest verwurzelt?

Frauen waren in der frühen Nachkriegszeit sehr präsent: Viele Männer kamen nicht aus dem Krieg zurück oder erst nach Jahren der Kriegsgefangenschaft. Frauen wurden die Ernährerinnen der Familien, sie mussten Geld verdienen, um Lebensmittel anstehen, für Heizmaterial sorgen, die Kinder beaufsichtigen. Frauen waren die Heldinnen dieser Jahre. Da sie auch häufig Holz aus den Trümmern holten, um etwas zum Heizen zu haben, und mithalfen, die heruntergefallenen Ziegel von Mörtel zu befreien, um sie wiederverwendbar zu machen, entstand der Eindruck, sie seien es gewesen, denen auch die Trümmerräumung zu verdanken war. Das kam überdies der Wunschvorstellung entgegen, die Deutschen hätten das alles aus eigener Kraft geschafft. In Wahrheit mussten jedoch die Alliierten und bald auch wieder professionelle Baufirmen mit schwerem Gerät dafür sorgen, dass die oft über mehrere Stockwerke stehengebliebenen Fassaden gesprengt und die Trümmer abgefahren werden konnten.



Die Zeit zwischen Kriegsende 1945 und der Gründung der beiden deutschen Staaten 1949 gilt oft als "Stunde null" der deutschen Geschichte. War es wirklich ein Neuanfang und inwiefern gibt es Unterschiede zwischen den Besatzungszonen?

In der amerikanischen Zone wurde das gesamte öffentliche Leben heruntergefahren und von der kommunalen Ebene aus wieder aufgebaut. Es gab keine Parteien, Vereine, Zeitungen, Radiostationen mehr, alles musste erst lizenziert werden. Insofern fand eine "amerikanische Stunde null" statt. Auch in den anderen Besatzungszonen war das mit Variationen ähnlich. Natürlich bedeutete das nicht, dass die Menschen von heute auf morgen andere wurden. Doch mit Entnazifizierung, Reeducation, der Neugründung von Parteien und Institutionen auf demokratischer Grundlage entstand zumindest im Westen eine neue Gesellschaftsordnung. Die Umorientierung nach der totalen Niederlage ermöglichte den Neuanfang, der nach dem Ersten Weltkrieg schiefgegangen war.



Die Fragen stellten Arne Peisker und Claudia Moroni.