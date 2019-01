Ein Tag in Köln 1629

Der Historiker Prof. Dr. Robert Jütte ist Leiter des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart. Sein Spezialgebiet ist der medizinische Alltag in der frühen Neuzeit.



Wie muss man sich den Alltag 1629 in Köln vorstellen? Was waren die Sorgen und Nöte, die den Alltag bestimmten?

Der Dreißigjährige Krieg drohte, auch das neutrale Köln, das bislang von Kampfhandlungen weitgehend verschont war, zu vereinnahmen, und so war die Stadt eine Art Pulverfass. Man schloss sich nach außen ab, hoffte, dass der Feind nicht durch die Mauern kam, gleichzeitig aber stieg innen die Spannung. Und damit nahmen dann auch die innergesellschaftlichen Probleme zu. Die Angst vor grassierenden Krankheiten und Seuchen, wie zum Beispiel der Pest, wuchs stetig in der Bevölkerung. Im Falle einer drohenden Belagerung der Stadt hatte man die Befürchtung, dass die Nahrungsmittel knapp würden. Aus diesem Grund wurde die Verteidigung der Stadtmauer ausgebaut, und man schottete sich immer mehr gegenüber Fremden und Hilfesuchenden ab. Gleichzeitig bildete die frühe Neuzeit auch die Hochphase des religiösen Eifers. Der fanatische Glaube bot ausreichend Nährboden für die Hexenverfolgung, die in einer Zeit höchster militärischer Bedrohung auch Köln erreichte. Die Toleranz, für die Köln auch heute noch bekannt ist, wurde in jenen Kriegsjahren abgelegt.



Wie gut war die medizinische Versorgung zu dieser Zeit im Vergleich zu heute?

Wir machen uns meistens ein völlig falsches, nämlich negatives Bild von der medizinischen Versorgung im frühneuzeitlichen Köln. Wir haben dort damals bereits ein relativ entwickeltes Gesundheitssystem mit ungefähr zwölf Ärzten auf 10.000 Einwohner. Insbesondere was die Hebammen anbetrifft, war die Versorgungssituation besser als heute. Damals kamen in Köln sechs Hebammen auf 10.000 Einwohner. Heute ist es eine einzige Hebamme.



Warum waren gerade Hebammen so wichtig in diesem System?

Wir können uns das nicht mehr vorstellen, weil die meisten von uns im Krankenhaus geboren sind. Hausgeburten sind mittlerweile eine absolute Seltenheit. Damals waren sie die Regel, also 100 Prozent heute ist es ein Prozent. Deshalb war die Hebamme natürlich besonders wichtig für die Geburt eines Kindes. Sie ist diejenige, die die Frau während der Schwangerschaft und nach der Geburt versorgt und die Geburt durchführt. Hebamme war damals ein multifunktionaler Beruf der Gesundheitsfürsorge, er umfasste auch religiöse und sogar polizeiliche Aufgaben. Deshalb brauchten die Hebammen damals nicht nur gute medizinische, pharmazeutische und anatomische Kenntnisse, sondern auch einen einwandfreien Leumund, also aus der heutigen Sicht ein polizeiliches Führungszeugnis, und einen starken katholischen Glauben. Wenn ein Kind bei der Geburt zu versterben drohte, nahmen die Hebammen nämlich die Nottaufe vor. Außerdem waren sie es, die im Falle einer unehelichen Schwangerschaft den Kindsvater ermitteln mussten, um ihn dann bei der kirchlichen Obrigkeit zu melden. Bei Verdacht auf Kindsmord waren die Berichte der Hebammen wichtige Indizien dafür, ob die Mutter eine heimliche Kindstötung vorgenommen hatte.



Das klingt ganz so, als ob die Hebamme auch eine wichtige soziale Stellung in der damaligen Gesellschaft innehatte?

Nein. Leider hatten die Hebammen in mancher Beziehung damals sehr ähnliche Probleme wie heute. Der soziale Status der Hebamme ist ja noch heute relativ gering, gerade was das Einkommen angeht, und das war in der frühen Neuzeit nicht anders. Die Hebammen haben sich meistens aus den ärmeren bürgerlichen Schichten rekrutiert, soweit wir das wissen. Sie wurden schlecht bezahlt, auch dort, wo es eine Hebammenordnung mit Gebührenordnungen gab. Die Erlöse aus der Geburtshilfe waren relativ bescheiden. Zudem lebten die Hebammen in der frühen Neuzeit in stetiger Gefahr, belangt zu werden oder im Extremfall sogar Opfer der Hexenverfolgung zu werden, falls bei einer Geburt etwas schiefging oder sie des Schadenzaubers verdächtig wurden. All das führte dazu, dass der Beruf der Hebamme in der Vormoderne kein besonders angesehener Beruf war.

