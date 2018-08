F wie Fälschung (3/4) - Die großen Blender

Sein Leben hätte sehr normal verlaufen können: Eigentlich ist Kaminsky ein chemiebegeisterter, jüdischer Färberlehrling, als der zweite Weltkrieg ihn in seinem Dorf in der Normandie einholt. Die Mutter wird von den Nazis ermordet – und er geht in den Widerstand. Zunächst begeht er kleine Sabotageakte, wird 1943 als Jude festgenommen und in ein Lager interniert. Da er einen argentinischen Pass hat, wird er nicht getötet, sondern kommt frei. In Paris taucht er unter, nennt sich Julien Keller und schließt sich einer Gruppe an, die mit gefälschten Ausweisen Juden zur Flucht verhilft. Jede Woche fälscht er über 500 Dokumente. Dabei schläft er kaum: Jede Stunde, die er verschlafe, seien 30 Dokumente für 30 Menschen, die sonst sterben müssten. Kaminsky arbeitet exakt, vorsichtig und unentgeltlich – deswegen fliegt er bis Kriegsende nicht auf.

Adolphe Kaminsky rettet Juden das Leben