Die Spurensuche beginnt am wunderschönen Eibsee. Der See ist als Instagram-Hotspot und Postkartenidyll bekannt, aber er ist viel mehr: Er ist Zeuge der Katastrophe und birgt ein dunkles Geheimnis. Die Biologin Jasmina Neudecker sucht nach Antworten und erforscht nicht nur den See, sondern begibt sich sogar ins eiskalte Herz des Berges. Jasmina Neudecker nimmt uns mit auf ihre Entdeckungsreise und schenkt uns dabei neue Einblicke in unsere faszinierende Heimat.