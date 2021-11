Faszination Erde: Die Zähmung des wilden Planeten

Doch das hat Konsequenzen für den Organismus Erde. Fast alles, was unser Leben so angenehm macht, verbraucht Energie – und dieser Energiehunger kann uns zum jetzt zum Verhängnis werden. Es droht ein Zustand von zunehmender Instabilität. Die Berichte aus der Klimaforschung sind unmissverständlich: Die Ergebnisse einer großen Arktis-Expedition, der Polarstern-Mission, sind alarmierend. Was können wir der neuen Dimension des Wandels entgegenstellen? Ganz hoffnungslos scheint es nicht. Als einzige Art auf der Welt sind wir in der Lage, unsere Zukunft selbst zu bestimmen. Wie wird der Mensch seine besonderen Fähigkeiten nutzen?