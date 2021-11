Jährlich schickt der Passatwind etwa 500 Millionen Tonnen Saharasand über den Atlantik.

Quelle: ZDF

Im schier endlosen Sandmeer der Namib gerät Dirk Steffens in einen Sandsturm. Dabei erfährt er am eigenen Leib, wie gewaltig die Kräfte in der Atmosphäre sein können. Stürme sind in der Lage, den feinen Sand in hohe atmosphärische Schichten zu verfrachten. Auch dort gibt es globale Förderbänder: Passatwinde transportieren den Sand von Ost nach West. Auf der anderen Seite des Atlantiks, vor allem in Südamerika, ist seine mineralische Fracht das Lebenselixier üppiger tropischer Wälder.