Faszination Erde: Inselwelten – wo das Leben überrascht

Der Pardelluchs: einst weit verbreitet in Spanien und Portugal.

Quelle: rübefilm

Die Isolierung von Lebensräumen in einem Meer aus Feldern, Siedlungen und Straßen birgt Gefahren. Einer europäischen Katzenart wurde dies um ein Haar zum Verhängnis: dem Pardelluchs oder Iberischem Luchs. Einst war er auf der Iberischen Halbinsel weit verbreitet, dann starb er in immer mehr Regionen aus: aufgrund von Jagd, Verlust an Lebensraum und Dezimierung der Beute. Im Jahr 2002 erklärte man den Pardelluchs zur seltensten Katze der Welt. Es lebten nur noch weniger als 100 Exemplare in zwei voneinander isolierten Gebieten in Freiheit: zu wenige in zu kleinen Inseln, um das Überleben der Art auf Dauer zu sichern. Dirk Steffens zeigt, mit welchen Mitteln internationale Forscherteams darum kämpfen, die Art zu erhalten.