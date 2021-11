Faszination Erde: Überleben – Planet im Wandel

Wale der südlichen Hemisphäre ziehen in die Antarktis, um sich Nahrungsreserven anzufressen.

Quelle: ZDF

Tierwanderungen über Tausende von Kilometern gibt es auch in den Meeren: Wale ziehen mit den Strömungen, den Autobahnen der Ozeane. Sie pendeln zwischen warmen Gewässern, in denen sie ihre Jungen aufziehen, und den Polarmeeren. In der Arktis findet sich der Grund für ihre Reise in die eisigen Gebiete: Krill. Nirgendwo auf der Welt sind die Krebstierchen so zahlreich wie an den Polen. Fünf Monate lang frisst beispielsweise der Buckelwal in den nährstoffreichen Jagdgründen bis zu 1,5 Tonnen Krill täglich. Das kann für ein ganzes Jahr reichen. Gleichzeitig tragen die Wale dadurch zum Futterreichtum der Meere bei: Ihre Ausscheidungen enthalten viel Stickstoff, Phosphor und Eisen. Damit düngen sie das Phytoplankton im Wasser, und davon wiederum lebt der Krill.