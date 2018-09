Der belgische Priester und Physikprofessor Georges Lemaitre gilt als der Vordenker des Urknalls (Spielszene). Quelle: ZDF

Dank Faradays Erkenntnissen und dem Verständnis, welche Natur das Licht hat, konnte man leistungsstarke Teleskope entwickeln und einen immer genaueren Blick ins Universum werfen. Erst vor knapp hundert Jahren haben Astronomen so ganz neue Welten entdeckt: Milliarden von Sternen allein in unserer Galaxie, der Milchstraße, und Milliarden andere ferne Galaxien. All diese Welten sollen aus einem einzigen Urknall hervorgegangen sein. Dieser Gedanke ist so unglaublich, dass selbst Albert Einstein ihn nicht zulassen konnte. Er war lange überzeugt, den Urknall habe es nie gegeben. Doch ausgerechnet ein Mann der Kirche, Georges Lemaitre, sollte ihn eines Besseren belehren.