Aber selbst wenn man nicht weiß, was sich im Schwarzen Loch abspielt, kann man herausfinden, was mit den Dingen passiert, während sie in das Loch hineinfallen. Harald Lesch nimmt Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise in die Nähe eines Schwarzen Lochs – so nah, wie es Experten eben können.