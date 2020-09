Die weiteste Reise ins All, die einem Menschen je gelungen ist, ging zum Mond. Weiter sind nur unbemannte Sonden gekommen – allen voran die Sonden Voyager 1 und 2. Seit über 40 Jahren sind sie unterwegs, beide haben den so genannten interstellaren Raum erreicht und senden noch immer Informationen vom Rand unseres Sonnensystems zur Erde. Doch sie werden noch mindestens 40.000 Jahre brauchen, um in die Nähe des nächsten Sterns zu gelangen. Weder wir noch unsere technischen Stellvertreter können die Weiten des Alls je vor Ort erkunden.