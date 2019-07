Dr. Florian Huber ist Unterwasserarchäologe, Forschungstaucher und Sachbuch-Autor. Seit mehr als fünfzehn Jahren erforscht er im Auftrag renommierter wissenschaftlicher Institute die Meere der Welt. Sein Spezialgebiet sind Wracks in der Nord- und Ostsee. Für die "Terra X"-Dokumentation "Geheimnisse auf dem Meeresgrund" steht er das erste Mal als Moderator vor der Kamera.



Wie sind Sie zur Unterwasserarchäologie gekommen?

Ich tauche, seit ich 13 Jahre alt bin. Am Ende meiner Schulzeit habe ich mich dann entschieden, Archäologie zu studieren. Zunächst in meiner Heimatstadt München, danach ging es nach Umeå, Schweden, und anschließend nach Kiel, wo ich mich auf Unterwasserarchäologie spezialisiert habe. Ich fand es von Anfang an spannend und herausfordernd, unter Wasser Grabungen durchzuführen und quasi in einer uns lebensfeindlichen Umgebung zu arbeiten. Ein perfekter Job, um Wissenschaft und Abenteuer zu verbinden. 2013 habe ich dann mit vier befreundeten Meeresbiologen die Forschungstaucherfirma Submaris gegründet. Wir tauchen weltweit im Dienst der Wissenschaft. Und wir bringen unsere Ergebnisse durch populärwissenschaftliche Vorträge und Bücher an die breite Öffentlichkeit. Dabei liegt uns auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sehr am Herzen. Sie sollen sehen, dass Wissenschaft auch cool sein kann.



Was ist für Sie das Besondere an der Unterwasserarchäologie?

Das Meer ist das größte Museum der Welt. Laut UNESCO liegen dort rund drei Millionen Wracks, unzählige versunkene Städte und Siedlungen. Und letztendlich weiß die Menschheit mehr über den Mond als über die Tiefen der Meere. All das macht die Unterwasserarchäologie für mich zu einer spannenden wissenschaftlichen Disziplin, die viel über die Geschichte des Menschen und seine Beziehungen zum Wasser zu erzählen weiß. Und die Unterwasserarchäologie ist so extrem vielseitig, weshalb ich mich als Wissenschaftler zeitlich und räumlich nie festlegen musste. Ich finde sowohl steinzeitliche Siedlungen in der Ostsee als auch neuzeitliche Schiffswracks im Pazifik faszinierend und spannend. Das spiegelt sich auch in meinen Arbeiten, Projekten und Publikationen wider. Obwohl die Forschungsarbeiten unter Wasser schwierig und meistens sehr zeitaufwendig sind, liegt genau darin der Reiz für mich. Effizientes Arbeiten, maximale Sicherheit und den Einsatz hochmoderner Tauch- und Arbeitstechnik sehe ich als meine immer wiederkehrende Herausforderungen an. Unser vielfältiges und einzigartiges Kulturgut unter Wasser zu erforschen, zu schützen und Menschen dafür zu begeistern, halte ich für eine wichtige Aufgabe.



Wie wird man Forschungstaucher?

Im Prinzip studiert man eine Meereswissenschaft und bewirbt sich dann um einen Platz zur Ausbildung zum geprüften Forschungstaucher. Alle Wissenschaftler, die künftig auch im Meer oder in Seen arbeiten möchten, brauchen eine spezielle Ausbildung. Dabei erlernen sie entsprechende Tauchfertigkeiten und wissenschaftliche Arbeitstechniken und erstellen Gefährdungsanalysen. Sie lernen, wie man auf Forschungsschiffen arbeitet und wie man sie koordiniert. Ausbildungsbetriebe gibt es in Kiel, Rostock, Helgoland, Hamburg, Oldenburg, München und am Bodensee. Forschungstaucher zu sein, ist ein toller und zukunftsweisender Beruf.



Womit beschäftigt sich ein Forschungstaucher?

Durch meine Arbeit als Forschungstaucher komme ich neben der Archäologie auch immer mit vielen anderen subaquatischen Wissenschaften in Berührung: Biologie, Geologie, Geografie und Ozeanografie spielen immer wieder eine Rolle. Gerade dieser interdisziplinäre Ansatz macht die Arbeit als Forschungstaucher für mich so reizvoll. Meine Arbeit zeigt mir allerdings auch immer wieder, wie fragil und bedroht unsere Meere sind, weshalb ich mich auch intensiv für den Meeresschutz einsetze. Aktuell arbeiten wir zum Beispiel im Auftrag des WWF, um Geisternetze in der Ostsee zu finden und zu bergen. Die verlorengegangenen und oftmals herumtreibenden Netze fischen quasi weiter und töten dabei unzählige Tiere. Geisternetze machen nach neuesten Studien 30 bis 50 Prozent des Plastikmülls im Meer aus.



Worum geht es in Ihrer aktuellen Forschung?

Derzeit untersuche ich vier deutsche Schiffswracks aus dem Ersten Weltkrieg rund um die Insel Helgoland, die bisher noch nie wissenschaftlich untersucht worden sind. Gerade Wracks aus Stahl und Eisen zerfallen recht schnell, deshalb ist es wichtig, sie jetzt zu dokumentieren. So können wir mehr über den Schlachtverlauf, die letzten Stunden an Bord sowie über den Seekrieg im Allgemeinen erfahren. Bei dem Projekt arbeite ich auch mit Marinehistorikern zusammen. Diesen Sommer geht es aber auch nach Mallorca, wo wir geflutete Höhlensysteme untersuchen werden. Dort gibt es reichhaltiges Fundmaterial aus der Zeit der ersten Siedler, der Römer, der Griechen und aus dem Mittelalter. Im Prinzip wollen wir wissen, wer diese Höhlen wann und wieso bewohnt oder als Lagerstätten genutzt hat.



Leider liest man immer wieder von Wrackplünderungen durch selbsternannte Schatztaucher vor Helgoland. Wie sollte man mit den Raubtauchern umgehen?

Das ist in der Tat ein Problem. Einige wenige Taucher bringen dabei eine ganze Szene in Verruf. Viele dieser Leute denken, nur weil sie tauchen können, dürfen sie auch Archäologe spielen und Artefakte bergen. Das Mitbringen von fragwürdigen Souvenirs steht dabei oft im Vordergrund, ist aber gesetzlich streng verboten. Stolz werden diese Funde dann in den sozialen Netzwerken präsentiert. Im Übrigen: Auch ich als Archäologe darf nichts abbergen, ohne vorher eine Erlaubnis von den entsprechenden Behörden bekommen zu haben. Es gibt aber auch viele kommerzielle Schatzsucher, die nur auf den Profit schielen. Ihnen ist die Geschichte egal, die wollen Geld damit machen. Ich bin für härtere Strafen bei entsprechenden Vergehen, aber auch für bessere Aufklärung. Nur gemeinsam können wir unsere Vergangenheit unter Wasser schützen. Jeder Taucher sollte ein Botschafter unserer Vergangenheit unter Wasser sein. Wir sind dort unten zu Gast und sollten uns über das Privileg freuen, diese einzigartigen Stätten besuchen zu dürfen. Wir sollten sie respektieren, schützen und gemeinsam erforschen.



Was war bisher Ihre schönste oder spannendste Entdeckung unter Wasser?

Oft sind es die kleinen Funde, die faszinierend sind. Vor einigen Jahren haben wir in der Ostsee eine sogenannte Paternosterperle gefunden. Die gut 400 Jahre alte Perle ist aus einem nur einen Zentimeter kleinen Kirschkern geschnitzt und reich verziert. Auf Mauritius konnte ich einen kleinen goldenen Nähring bestaunen, der am Wrack der Saint Géran gefunden wurde. Beide Objekte erzählen von Menschen, die an Bord eines Schiffes waren, das auf tragische Weise untergegangen ist. Das ist für mich greifbare Geschichte, die mich tief bewegt. Die Geschichten und Menschen hinter einem Wrack treiben mich immer wieder in die Tiefen der Meere. Ich finde es spannend, neue Wracks zu suchen und zu finden. Wenn ich eine Fundstelle das erste Mal betauche, stelle ich mir sofort die Frage, wo das Schiff wohl herkam, wo es hinwollte, warum es gesunken ist, was es geladen hatte und vor allem, wer die Menschen waren, die auf dem Schiff fuhren.



Die Fragen stellten Nanje Teuscher und Claudia Moroni.

Bildquelle: ZDF/Florian Huber