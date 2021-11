Große Mythen aufgedeckt - Noah und die Sintflut

Welchen Sinn ergibt es, sich heute mit Mythen zu beschäftigen? Haben sie uns heute noch irgendetwas zu sagen?

Gerade heute brauchen wir eine Beschäftigung mit Mythen, denn sie prägen Kultur und Alltag ebenso wie Medien und Politik. Nur wer die Funktionsweisen von Mythen versteht, kann sich im Dickicht komplexer Informationen zurechtfinden.



Was genau ist ein Mythos?

Das Wort stammt aus der griechischen Antike und bedeutete ursprünglich Rede, Erzählung oder auch sagenhafte Geschichte. In den alten, eher religiös geprägten Kulturen waren Mythen für Götterglaube, Politik und Gesellschaft ganz zentral. Mythen haben einen Realitätskern, der größer oder auch kleiner sein kann. In jedem Fall spielt aber die Behauptung, dass dieser Kern wahr und wichtig ist, eine große Rolle. Heute, im Zeitalter von Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit, können auch Personen, Ereignisse oder Dinge Mythen sein beziehungsweise zu Mythen gemacht werden.



Wieviel historische Lebenswirklichkeit steckt in einem Mythos?

Mythen können durchaus erfunden werden, um einen politischen oder einen kommerziellen Zweck zu erfüllen. Meistens haben sie aber einen Wahrheitskern. Um diesen Wahrheitskern werden dann Legenden gesponnen, die ihrerseits wiederum einen Sinn ergeben. Sie dienen der Legitimation von Herrschaft, stiften Identität oder geben Sicherheit. Historische Lebenswirklichkeiten können da eine große Rolle spielen oder ganz in den Hintergrund rücken. In jedem Fall ist die Funktion von Mythen wichtiger als die historische Realität.



Ist eine Kultur ohne Mythen überhaupt vorstellbar?

Kaum. Die Geschichte ist meist zu kompliziert, die Vergangenheit zu schrecklich und die Zukunft zu ungewiss – ohne Mythen kommen wir nicht aus. Sie sind eben auch oft eine Art rosa Brille.



Werden Mythen wie die über die Sintflut, König Artus oder die Nibelungen noch in 200 oder 2000 Jahren erzählt werden?

In 200 Jahren wohl schon, bei den 2000 Jahren bin ich mir nicht so sicher. Die meisten Mythen, die den Menschen in der Antike geläufig waren, kennt heute auch niemand mehr. Sie haben ihre erzählerische Funktion verloren. Mythen sind lebendig, weil sie einen Nutzen bringen und direkt etwas mit unserem Leben zu tun haben. Wenn nicht, sterben sie.



Warum berühren uns Mythen so sehr? Was ist das Faszinierende daran?

Mythen vereinfachen, und vor allem laden sie rationale Sachverhalte emotional auf. Mythen können helfen, Urteile zu fällen, uns zu orientieren, in Gut und Böse zu unterscheiden. Mythen schaffen Helden und Schurken, und sie bedienen Sehnsüchte. Insofern dienen Mythen auch dazu, rationale Sachverhalte ins Menschliche zu übersetzen.



Die Fragen stellten Claudia Moroni und Iris Schaeffer-Flechtner.