Gustave Eiffel: Der Mann, der den Eiffelturm erfand

So entstanden bereits lange vor dem Bau des Eiffelturms bahnbrechende Eisenkonstruktionen, die neue Maßstäbe setzten. Etwa das Garabit-Viadukt in der Auvergne. Es ist diese Eisenbahnbrücke der Superlative, nicht der später nach ihm benannte Turm, die Gustave Eiffel in Frankreich berühmt macht. Bei ihrer Eröffnung im Jahr 1877 galt sie als größte Bogenbrücke der Welt – ein technisches Meisterwerk "made by Eiffel". Viele weitere sollten folgen, das Unternehmen Eiffel lieferte Bausätze für Eisenbrücken in die ganze Welt.