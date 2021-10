Im Bann der Technik

Die Menge an Technik auf unserem Planeten nimmt in schwindelerregendem Tempo zu. Seit Kurzem übersteigt die Masse der Dinge aus Menschenhand die allen biologischen Lebens. Wir schaffen uns dadurch gewaltige Möglichkeiten, aber auch immer mehr Abhängigkeiten. Wie gestalten wir Technik so, dass sie uns auch künftig als Werkzeug dient? Welches Wissen ist erforderlich, damit neue Technik nicht zu Überforderung führt? Harald Lesch zeigt in „Terra X – Faszination Universum“, wie es gelingen kann, die Chancen des Neuen zu nutzen und dabei auch in Zukunft die Oberhand zu behalten.