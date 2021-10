Im Labyrinth des Wissens

In einer Zeit, in der die Naturwissenschaften an Einfluss gewannen und die Deutungshoheit der Kirche in weltlichen Dingen ins Wanken geriet, war der Naturforscher Charles Darwin (1809–1882) einem Rätsel auf der Spur: Was verbirgt sich hinter der Vielfalt der Arten? Fünf Jahre war der junge Darwin auf dem Forschungsschiff Beagle um die Welt gesegelt. Zurück in England machte er sich an die systematische Auswertung seiner riesigen Sammlung von Tieren und Pflanzen, die er aus der Ferne mitgebracht hatte. Besonders interessierte er sich für die Finken aus seiner Galapagos-Sammlung. Er studierte ihre unterschiedlichen Schnabelformen und fasste einen ungeheuren Gedanken: Die Finkenarten ähneln sich, weil sie alle den gleichen Ursprung, denselben Vorfahren haben. Die Unterschiede in der Schnabelform haben sich erst mit der Zeit entwickelt. Darwin entwickelt die Idee eines Stammbaums und entdeckt die treibenden Kräfte hinter der Veränderung: Zufall und Auslese.