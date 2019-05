Humboldt und die Neuentdeckung der Natur

Im Jahr 2019 feiern wir den 250. Geburtstag des Naturforschers Alexander von Humboldt. Es wird natürlich Veranstaltungen und Konferenzen in Deutschland geben, genauso wie in Südamerika und den USA, aber nichts Vergleichbares zu den Feierlichkeiten anlässlich der Hundertjahrfeier seines Geburtstages, am 14. September 1869. Damals gab es Partys in Europa, Afrika und Australien, genauso wie in Nord- und Südamerika. Von Melbourne bis Moskau, von Buenos Aires bis Alexandria oder San Francisco feierten die Menschen den berühmtesten Wissenschaftler des Zeitalters. 80.000 Bewunderer kamen allein in Humboldts Geburtsstadt Berlin zusammen und 25.000 Menschen marschierten damals durch die Straßen von Manhattan.



Humboldt war ein Visionär, der sowohl Wissenschaftler beeinflusste, als auch Künstler, Dichter und Politiker. Charles Darwin erklärte, dass Humboldt der Grund war, weshalb er überhaupt an Bord der Beagle gegangen war. Goethe erklärte, dass ein paar Tage mit Humboldt so lehrreich waren, „als hätte ich Jahre verlebt” und Thomas Jefferson sprach von ihm als „dem größten Gelehrten seines Zeitalters”. Nach Humboldt sind heute mehr Plätze, Pflanzen und Tiere benannt als nach irgendjemand sonst – vom Humboldtstrom zu den Humboldtpinguinen. Sogar eine Region auf dem Mond trägt seinen Namen.



Während meiner Arbeit an der Biografie Alexander von Humboldt. Die Erfindung der Natur und dem gerade erschienenen illustrierten Buch Die Abenteuer des Alexander von Humboldt hat mich immer wieder fasziniert, wie modern Humboldts Auffassung war. Er begriff die Natur als ein Netz des Lebens und beschrieb die Erde als einen lebendigen Organismus. Natur war für ihn ein vernetztes Ganzes, in dem alles – vom kleinsten Insekt bis zum höchsten Baum – miteinander verbunden war. Ausgehend von einer Natur als gigantisches Netzwerk, verstand Humboldt ebenfalls die zerstörerische Wirkung von Abholzung, künstlicher Bewässerung und Monokultur. Bereits 1800 warnte er vor dem vom Menschen verursachten Klimawandel.



Es gab Momente in seinem Leben, in denen Humboldt so pessimistisch war, dass er sich eine düstere Zukunft ausmalte, in der die Menschheit ins Weltall auswandern würde, wo sie ihre tödliche Mischung aus Laster, Gier und Ignoranz dann auch über andere Planeten verbreitete. Bereits 1801 schrieb er, dass unter dem Einfluss der Menschheit diese fernen Sterne ebenso “verheert” werden könnten, wie es bereits mit der Erde geschehen sei.



Er war aber nicht nur ein vorausschauender Proto–Umweltschützer, sondern vertraute auch auf die Macht der Vorstellungskraft und der Gefühle. Zu einer Zeit als andere Wissenschaftler nach universellen Naturgesetzen suchten, bestand Humboldt darauf, dass der Mensch außerdem seine Emotionen und seine Fantasie benutzen musste, um die natürliche Welt wirklich zu verstehen. „Die Natur muss gefühlt werden“, schrieb er 1810 an Goethe.



Für mich ist das einer der wichtigsten Aspekte von Humboldts Arbeit für uns heute. Während unser Planet irreversible Schäden durch globale Erwärmung erleidet, überhäufen uns Politiker und Wissenschaftler mit Zahlen, Statistiken und Grenzwerten, aber wenige wagen es, vom Zauber der Natur zu sprechen oder von der verletzlichen Schönheit unseres Planeten. Wir reden über den zunehmenden Säuregehalt der Meere, aber nicht über die Schönheit der schäumenden Gischt und den Tanz der wilden Wellen. Wir sprechen über den hohen Prozentsatz der Feinstaubpartikel in der Atmosphäre, aber nicht über den wunderbaren Duft einer Sommerwiese nach einem plötzlichen Regenschauer.



Aber gerade weil Humboldt diese emotionalen Aspekte der Natur in die Wissenschaft einbrachte, ist er so wichtig für unser Zeitalter des Anthropozäns. Die Erkenntnis, dass wir nur retten werden, was wir lieben, fehlt in den heutigen Debatten über den Klimawandel. Für mich fühlt es sich an, als hätte sich der Kreis geschlossen, und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich durch Alexander von Humboldt inspirieren zu lassen.



Von Andrea Wulf

Bildquelle: ZDF