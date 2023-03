Kielings wilde Welt - Graue Riesen

Über das Wesen von Bären

Mit Bären zusammenzuleben, so aus nächster Nähe – das hätte ich mir als junger Mann nicht vorstellen können. Bären waren in all meinen Büchern bedrohlich, verschlagen, hinterlistig, groß, kräftig, menschenfressend oder terrorisierend. Und über die Jahre als Tierfilmer habe ich gelernt, dass Bären ganz anders sind. Ich würde heute gar nicht mehr leben und immer noch Bärenfilme drehen können, wenn ich mich nicht immer wieder versucht hätte, in die Seele der Bären hineinzuversetzen, um zu verstehen, wie sie eigentlich wirklich sind.

Bären sind die größten Beutegreifer der Erde und gleichzeitig so gelassen. Ich bin wirklich dankbar, dass ich sie über die vielen Jahre in so unterschiedlichen Lebensräumen der Erde erleben durfte. Nicht zuletzt auch bei uns hier mitten in Europa.



Über das Unterwegs-Sein und Heimat

Eigentlich war ich auf der ganzen Welt unterwegs, zum Teil acht bis zehn Monate pro Jahr. Und trotzdem braucht jeder Seemann seinen Heimathafen. Und mein Heimathafen ist die Eifel geworden. Hier lebe ich seit über 40 Jahren, und je älter ich werde, desto mehr schaue ich in den Rückspiegel. Was habe ich erreicht, wohin will ich.



Über sein Verhältnis zu Alaska

Rückblickend waren es, glaube ich, meine glücklichsten und schönsten Jahre. Ich habe viel über mich selbst gelernt, was ich wirklich will, was mich glücklich macht. Filmerisch hat es mich in kürzester Zeit in die Oberliga gebracht. Ich habe Alaska extrem viel zu verdanken.



Über seine Erfrierungen

Die Leute sagen immer: Du bist hier so pinkfarben, und das ist so rot. Nimm doch mal Sonnencreme. Das sind alles alte Erfrierungen von der Eisbären-Filmerei. Dasselbe an den Händen, dasselbe an den Füßen. Trotzdem würde ich bis heute sagen: Wenn ich noch mal in so eine Situation käme, würde ich sie wieder ganz genauso nutzen und vielleicht die Eisbärenbilder meines Lebens drehen.



Über seinen Weg zur Tierfilmerei

Ich glaube, kein Buch hat mich so inspiriert wie 'Kaziranga, Tierparadies am Brahmaputra' von Professor Wolfgang Ullrich. Das habe ich als zehnjähriger Junge geschenkt bekommen. Da geht es um Panzernashörner, wilde Asiatische Elefanten, bengalische Tiger. Ich hatte als zehnjähriger Stöpsel in der DDR nie daran gedacht oder geglaubt, dass ich dort mal hinreisen würde oder könnte. Mittlerweile bin ich schon dreimal dort gewesen.



Über seine berufliche Entwicklung und Einstellung

So wie andere Jungs in meinem Alter unbedingt Feuerwehrmann oder Polizist werden wollten, wollte ich Tierfilmer werden. Am Anfang hat mich schon sehr die Sehnsucht nach Abenteuern, aber auch die Sehnsucht, Tieren, großen wilden Tieren sehr nah sein zu können, getrieben. Über die Jahre habe ich dann allerdings erfahren, wie fragil und zerbrechlich die Natur auch geworden ist und wie wenige wirklich intakte Lebensräume es nur noch gibt.



Über "echtes" Erleben

Das Fernsehen vermittelt nur eine Außenbetrachtung, finde ich. Du hörst zwar die Geräusche, das Trompeten (der Elefanten), du siehst die Bilder. Aber wir erleben ja viel mehr in dem Moment: Du riechst sie. Der Boden vibriert, also man glaubt es zumindest ein bisschen. Und ich hatte auch etwas Bedenken, Angst.



Über seine Herangehensweise

Ich stelle mir eigentlich immer die Frage: Was sieht das Tier in mir? Was bin ich für das Tier? Bin ich neutral? Bin ich ein Feind, ein Eindringling? Bin ich vielleicht Beute?



Über den Niedlichkeitsfaktor von Gorillas

Bei Gorillas ist es tatsächlich so, dass man sich diesem – ich sag jetzt mal – Niedlichkeitsfaktor fast nicht entziehen kann. Und selbst wenn ich es nicht ausspreche, denke ich aber: Meine Güte, sind die süß.



Über Verhaltensähnlichkeiten zwischen Schimpansen und Menschen

Schimpansen sind so ähnlich wie gestresste Menschen. Eigentlich herrscht hier im Urwald ständig Stress, und sobald es eine Auseinandersetzung gibt, muss irgendwie jeder seinen Senf dazugeben.



Über die Freude an tierischen Begegnungen

Es gibt auch bei Tierfilmern Momente, wo man sagt: Jetzt vergesse ich mal das rein Biologische und Zoologische und habe einfach mal nur Spaß mit dem Tier.

Bildquelle: ZDF/Andras Kieling. Viking Film Andras Kieling