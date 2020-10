Methan ist das zweitwichtigste Treibhausgas. Um die Jahrtausendwende blieb die Konzentration in der Atmosphäre stabil. Doch Fracking treibt die Werte in neue Höhen. Die aktuelle Pleitewelle in der Fracking-Industrie führt zu unkontrollierten Ausgasungen.

