Aber es gibt wissenschaftliche Grundlagen die helfen, die Gefahr in diesem Fall richtig einzuschätzen. Die Biologin Jasmina Neudecker klärt auf über das Wuhan-Corona-Virus. Biologisch: Was weiß man über den Erreger? Medizinisch: Was bedeutet es für die Infizierten? Epidemiologisch: Droht eine Pandemie? Was ist der Unterschied zu einer normalen Grippe und zu SARS? Was sagen die Forschenden?