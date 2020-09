Magie der Märchen - Frau Holle und ihre versunkene Welt

Interview mit Prof. Dr. Sabine Wienker-Piepho



Prof. Dr. Sabine Wienker-Piepho ist Erzählforscherin mit Schwerpunkt auf der Gattung der Märchen. Seit Mitte der 1980er Jahre hat sie an vielen Universitäten im In- und Ausland Kulturanthropologie unterrichtet. Heute lehrt sie an der Universität Jena und gibt die Fachzeitschrift "Märchenspiegel" heraus. Prof. Dr. Sabine Wienker-Piepho ist Expertin in der zweiteiligen "Terra X"-Dokumentation "Magie der Märchen".



Warum sind Märchen auch heute noch so beliebt?

Märchen sind gesellschaftsutopische Modelle. Sie versprechen eine wunderbare Zukunft und eine gerechte Welt, in der alles seine Ordnung hat, in der klar ist, wer gut oder schlecht ist. Ein weiterer Grund ist, dass man jedes Märchen psychologisch deuten kann. Das ist im Augenblick sehr angesagt. Und: Märchen geben Orientierung in einer Welt, die immer komplexer wird. Das ist sicher auch ein wichtiger Grund, warum Märchen immer noch so erfolgreich sind.



Werden durch Märchen Vorbilder generiert?

Unbedingt werden im Märchen Vorbilder kreiert. Denken Sie doch bitte nur mal an moderne Filme wie "Pretty Woman". Der Film ist nichts anderes als ein Aschenputtel-Märchen. Märchen liefern auch jede Menge gesellschaftliche Rollenvorbilder. In Frau Holle ist es die biedermeierliche Rollenvorstellung der tugendhaften Frau im Haushalt. Und bei Hänsel und Gretel ist das Vorbild darin zu sehen, dass die Bedrohung durch die Hexe an irgendeinem Punkt eine Grenze erreicht, wo jedes Kind begreift, dass es jetzt aktiv werden und sich selbst helfen muss, um nicht unter zu gehen. Und als Gattung sind Märchen Vorbilder für alle Fantasy-Geschichten, Liebesstories, Manga-Comics und alle anderen pseudoneuen Gattungen.



Wie aktuell ist das Märchen von Hänsel und Gretel?

Das Märchen von Hänsel und Gretel ist insofern sehr heutig, als es auch heute sehr viele Fälle von vernachlässigten Kindern gibt. Das ist eine Form von Brutalität, wie sie im Märchen erzählt wird. Wenn Eltern ihre Kinder nicht mehr füttern, sie vergessen oder wegsperren, dann sind das aktuelle Themen, die man auch auf "Hänsel und Gretel" herunterbrechen kann, wenn man will. Dieses Herunterbrechen ist das, was Märchen zeitlos und aktuell macht. Und das ist ihr Erfolgsprogramm. Märchen wird es auch noch in hundert Jahren geben, ein bisschen anders, aber immer noch.



Viele Märchen wie auch "Hänsel und Gretel" gelten als unglaublich brutal und für Kinder ungeeignet. Jagen sie Kindern unnötig Angst ein?

Märchen sind keine Ponyhof-Geschichten. Märchen sind die schlimmsten Geschichten, die ich kenne. Da wird keine Gemeinheit ausgespart. Dazu muss man wissen: Ängste bei Kindern entstehen ab einem bestimmten Lebensjahr, ohne dass man das verhindern kann. Wenn Kinder im Märchenalter mit Märchen konfrontiert werden, helfen sie ihnen, diese Ängste zu kanalisieren, in Bilder umzusetzen und schlussendlich auch mit ihren Ängsten fertig zu werden. Denn das Märchen geht – mit wenigen Ausnahmen – immer gut aus.



Enthalten Märchen Botschaften aus der Wirklichkeit – wieviel konkrete Geschichte steckt in ihnen?

Wenn Märchen keine Lebenswirklichkeit enthielten, dann würden wir Märchen nicht auch als sozialhistorische Quellen betrachten. Immer wieder sind durch die jahrhundertelange, mündliche Tradierung reale Lebensverhältnisse einer bestimmten Epoche ins Märchen eingeflossen und haben die einzelnen Geschichten entsprechend gefärbt oder sogar verändert. Bei "Hänsel und Gretel" zum Beispiel ersetzten die Grimms die Mutter durch eine Stiefmutter, weil sie das biedermeierliche Familienmodell des 19. Jahrhunderts nicht verletzen wollten. Denn eine Mutter setzt ihre Kinder nicht schutzlos im Wald aus, eine Stiefmutter kann das schon eher tun. Die historischen Hintergründe versuchen wir Forscher zu entdecken, zu entschlüsseln und zu deuten. Ohne die sozialhistorische Geschichte hinter den Geschichten wären Märchen für mich nicht so interessant.



Frau Holle ist eine sehr rätselhafte Figur, die viel Raum zur Interpretation bietet. Weiß die Forschung, welcher Volksglaube hinter Frau Holle steckt?

Es wird gesagt, Frau Holle sei ein Survival aus germanischer Vorzeit. Manche gehen sogar noch weiter und sagen, sie sei die ganz große Urmutter. Davon halten wir Wissenschaftler nicht viel, denn das ist sehr schwer nachweisbar. Nun hat Frau Holle einige Züge der nordischen Schicksalsgöttinnen, und sie trägt Züge der Frau Perchta. Aber dass Frau Holle diese bestimmte germanische Sagengestalt ist, kann man nicht sagen. Wenn Frau Holle auch heute noch eine mächtige weibliche Gestalt bleiben soll, dann wird man sie wahrscheinlich am ehesten als Wettermacherin – ich sage nur "Stichwort Klimadebatte" – sehen.



Die Fragen stellte Claudia Moroni.

