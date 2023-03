MaiBrain: Reise ins Gehirn - Sinne und Bewusstsein

Mai Thi Nguyen-Kim und Michael Kessler als René Descartes spielen das Gummihand-Experiment nach. Unsere Wahrnehmung basiert ganz oft nur auf Annahmen unseres Gehirns. Es wendet Vorwissen an und macht die Welt so vorhersagbar. Manchmal gerät es dabei in Konflikte – dann sehen oder spüren wir Dinge, die real eigentlich gar nicht existieren. So "empfindet" auch eine Gummihand etwas, wenn man mit dem Hammer draufschlägt.



Was fasziniert Sie am Gehirn besonders?

Wenn man über das Gehirn nachdenkt, denkt ja das Hirn über sich selbst nach. Und wenn man das Hirn erforscht und versucht, es zu verstehen, versucht dieses Organ letztendlich, sich selbst zu verstehen. Das ist ja fast schon spirituell.



Warum lohnt es sich, das Gehirn genauer zu betrachten – was lernen wir dabei?

Wenn es so etwas wie eine "Seele" gibt, dann besteht diese aus den neuronalen Aktivitäten unseres Gehirns. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Erinnerung basiert auf komplexen Kaskaden von elektrischen Impulsen, Botenstoffen und Ionen, die da oben hin- und hergeschickt werden. Und doch ist unser Wissensstand über unser Denkorgan vergleichbar mit dem der ersten Astronomen über das Weltall, als sie damals anfingen, Teleskope in den Himmel zu halten. Es gibt also noch sehr, sehr viel zu lernen. Vielleicht mehr als wir jemals vermögen.



Sie haben für den "Terra X"-Zweiteiler Ihr Gehirn im Schlaflabor und in einem besonderen MRT untersuchen lassen. Was war das für eine Erfahrung? Und was haben Sie dabei erfahren?

Ich muss zugeben: Ich bin nicht nur im Schlaflabor, sondern auch in der MRT-Röhre eingeschlafen, obwohl es ziemlich laut da drinnen ist. Als Kleinkindmutter hat man immer Schlaf nachzuholen. Ich fand es unglaublich cool, danach die Auswertungen zu sehen, mein Schlafprofil und meinen Hirnscan. Für mich als Wissenschaftlerin ist es natürlich immer spannend, wenn man quasi sein eigenes Forschungsobjekt sein kann.



Welche Überraschungen gab es während des Drehs zu "maiBrain"?

Ich war positiv überrascht, als ich erfuhr, dass ich tatsächlich im Schlaflabor übernachten darf. Ich dachte, für eine Fernsehsendung würde man das doch wahrscheinlich nur spielen oder faken. Aber nein, bei "Terra X" ist alles echt, Leute!



Gibt es eine Szene, die Sie besonders mögen – und wenn ja, welche und warum?

Oh, es gibt sehr viele spannende Szenen, Sinne und Schlaf sind ja auch zwei wahnsinnig tolle Themen! Aber was zumindest beim Dreh am meisten Spaß gemacht hat, waren die Szenen mit Michael Kessler, ich habe sehr viel gelacht. Es ist immer wieder ein Fest, mit Michael zu arbeiten.



Die Fragen stellte Katharina Kohl, Redaktion "Terra X".

