Mohammeds verfeindete Erben

Kersten Knipp

Nervöser Orient. Die arabische Welt und die Moderne

Darmstadt 2016

ISBN 978-3-8062-3367-4



Der Autor beleuchtet die Rolle des Westens bei den aktuellen Veränderungen in der arabischen Welt. Er erzählt von unerfüllten Erwartungen und gebrochenen Versprechen. Vom Versagen des Westens im Umgang mit arabischen Despoten und der Enttäuschung, die sich nach dem Ausbruch des arabischen Frühlings 2011 ausbreitete, als er vielerorts nur mehr Leid brachte. Es ist dieses vielfache Scheitern, das zur „Nervosität“ in den Ländern geführt hat, so die These des Buches. Anders als andere westliche Autoren, die als eines der größten Probleme der arabischen Welt ihre tiefe Verwurzelung im Islam ansehen, zeigt der Autor, in Anlehnung an viele arabische Schriftsteller, Ökonomen und Intellektuelle, den engen Zusammenhang zwischen dem politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Hintergrund der Länder und der aktuellen Krise in diesem Teil der Welt. Nicht nur die Religion kann das politische Geschehen beeinflussen, auch Politik, Wirtschaft und Soziales hinterlassen Spuren in der aktuellen Ausübung und Deutung des Islam. Glauben ist keine Einbahnstraße. Die Auslegung bestimmt die Richtung. Auch der Kapitalismus stellt die arabische Welt vor eine große Herausforderung. Und sehr präzise bringt Knipp das Scheitern der Anhänger der „Arabellion“ mit einem Satz auf den Punkt: “Was sie nicht wussten: Macht verträgt kein Vakuum.“