Pioniere am Himmel

1874 Gustav Weißkopf wird im fränkischen Leutershausen geboren.



1890 Weißkopf verlässt Deutschland.



1891 Weißkopf heuert 17-jährig als Matrose an und fährt drei Jahre lang zu See, u.a. zwischen Europa und Amerika.



1894 In einer Wetterwarte baut Weißkopf Wetterdrachen.



1895 bis 1897 Weißkopf baut Segelapparate für die Boston Aeronautical Society.

Die Brüder Wright sind als Unternehmer und Ingenieure im Fahrrad-Geschäft erfolgreich tätig.

Otto Lilienthal ist bis zu seinem Tod im August 1896 der weltweit führende Flugpionier



1897 Der New York Herald berichtet über Weißkopf und seine Konstruktionskünste.



1899 Die Wrights beginnen sich mit Flugmaschinen zu befassen.



1900 Weißkopf lässt sich in Bridgeport/Connecticut nieder.

Die Brüder Wright bauen ihren ersten Segelapparat und starten erste Versuche mit Gleitfliegern in Kitty Hawk.



14. August 1901 Möglicherweise erster Motorflug mit Gustav Weißkopf. Am 18. August erscheint der Augenzeugenbericht eines Journalisten im Bridgeport Sunday Herald. Der Journalist begleitet Weißkopf bei seinem Flugversuch mit der „Nr. 21“ unweit seines Wohnortes im benachbarten Fairfield. Er berichtet, dass Weißkopf etwa 800 Meter weit in bis zu 15 Meter Höhe flog.



1903 Den Brüdern Wright gelingt es, ein Flugzeug mit Motor zu bauen.

17. Dezember: Laut Tagebucheintrag von Orville Wright erfolgreicher Flugversuch 260 Meter in 59 Sekunden in Kitty Hawk. Die Versuche finden weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.



1908 Die Wrights veröffentlichen erstmals ein (heute umstrittenes) Beweis-Foto des Fluges von 1903.



1912 Ende von Weißkopfs Selbstständigkeit als Flugzeug- und Motorenbauer durch Zahlungsunfähigkeit und Pfändung. Bis zu seinem Lebensende arbeitet er u.a. als Fabrikarbeiter in Bridgeport, bzw. als freiberuflicher Reparaturdienstleister in Fairfield.



1920 Orville Wright schreibt die Geschichte der Luftfahrt nieder. Die Flüge von Kitty Hawk haben ihn zu einem reichen und berühmten Mann gemacht.



1927 Gustav Weißkopf stirbt am 10. Oktober in Fairfield. Er wird in einem Armengrab ohne Grabstein beigesetzt.



1937 Die Autorin Stella Randolph veröffentlicht ein Buch, das den Anspruch der Wrights in Zweifel zieht. Das Herzstück ihrer Argumentation ist der drei Jahre zuvor wieder aufgetauchte Augenzeugen-Bericht des Journalisten Richard Howell im Bridgeport Sunday Herald vom 18. August 1901.



1945 Readers Digest stellt Gustav Weißkopf als den Mann vor, der als Erster geflogen ist. Orville Wright reagiert mit dem Artikel „Weißkopfs Erstflug – ein Mythos“.



1948 Die Brüder Wright werden in den USA vom Wissenschaftsmuseum Smithsonian als Väter der Luftfahrt anerkannt. Die Anerkennung ist an einen Vertrag mit den Wright-Erben verknüpft, der erst 30 Jahre später bekannt wird. Er legt schriftlich fest, wer für das Smithsonian als Erstflieger zu gelten hat. Dafür erhält das Museum den Flieger von Kitty Hawk.



1968 Der US-Bundesstaat Conneticut erkennt Gustav Weißkopf offiziell als Vater der Luftfahrt an.



2011 Der australische Luftfahrtexperte und Historiker John Brown stößt in den USA auf die fast schon begrabene Kontroverse. In digitalen und anderen Archiven entdeckt er zahlreiche bisher unbekannte Artikel, die für einen möglichen Erstflug durch Weißkopf sprechen.



2013 Der US Staat Conneticut und das renommierteste Flugfachblatt der Welt ("Jane's All the World Aircraft") erkennen Weißkopf als ersten Motorflieger der Welt an.