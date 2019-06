Planet der Vulkane

Anhand aktueller Forschung verdeutlicht die Dokumentation, welche Bedeutung Vulkane für die Entstehung von Leben auf der Erde haben. Jeder Vulkan hat seinen eigenen Charakter, sein eigenes Temperament. Die Aktivität der Vulkane verdeutlicht immer wieder aufs Neue, wie sehr die Erde in Bewegung ist. Die Feuerberge entstehen dort, wo die Erdkruste instabil ist und Magma an die Oberfläche drängt. Sie sind die direkte Verbindung in das Erdinnere und offenbaren die extreme Energie, die dort tief unten arbeitet. Die Feuerberge zerstören und spenden Leben – in ihrer nächsten Umgebung bieten sie einzigartige Lebensbedingungen für seltene Pflanzen und Tiere.