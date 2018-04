Das Schichteis aus Erdbeere, Schokolade und Vanille ist uns in den unterschiedlichsten Varianten bekannt. Zum Beispiel mit Schokoladenglasur oder zwischen zwei Waffeln. Aber wussten Sie, dass das Fürst Pückler- Eis ursprünglich Grün, Rot und Gelb war? Serviert wurde es nach jedem festlichen Mahl und beeindruckte schon damals durch die imposante Aufmachung. Wie Fürst Pückler sein Eis gegessen hat, lässt sich heute nur erahnen. Allerdings wäre es interessant zu erfahren, was der Fürst über die heutige Rezeptur zu sagen hätte.



Das Rezept für den heutigen Gebrauch:

Zutaten für 10-12 Personen:

1 Liter Schlagsahne

400 Gramm Zucker

Etwa 250 Gramm Erdbeeren oder Himbeeren

Reichlich Zucker für die Früchte ( je nach Geschmack)

Oder je 175 Gramm Konfitüre aus Mirabellen, Aprikosen oder Kirschen



Bei der ersten Zubereitung mischt man die Früchte mit reichlich Zucker und lässt sie anschließend einige Zeit stehen. Danach gießt man den Saft ab und lässt die Früchte gut abtropfen. Die Sahne wird geschlagen und der Zucker vorsichtig untergezogen. Im Anschluss werden langsam die Früchte untergemischt. Wichtig dabei ist, dass die Sahne nicht zusammenfällt. Zum Schluss füllt man die Mischung in eine Form und lagert diese bei -8 Grad für ca. 2-3 Stunden im Kühlschrank.



Eine andere Variante der Zubereitung beschreibt vermeintlich die genaue Zubereitung des Pückler-Eises. Hier wird die gezuckerte Sahne in drei gleiche Teile aufgeteilt. Im Anschluss mischt man je eine Konfitüre in einen Teil der Sahne. Danach werden die einzelnen Teile in einer passenden Form geschichtet. Die Form stellt man anschließend in den Kühlschrank und lässt das Eis gefrieren. Das Originalrezept kann allerdings auch so verstanden werden, dass die Konfitüren in der Sahne eingebettet werden. Bei einer weiteren Interpretation gibt man kandierte, klein geschnittene Früchte zur Sahne.



Das ursprüngliche Rezept:

„Gefrornes von geschlagener Sahne mit Früchten nach Fürst Pückler: Glace de crême foûettée aux fruits“



„Wenn es die Jahreszeit gestattet, wird dies von frischen recht reifen Früchten gemacht, als Erdbeeren und Himbeeren, welche in viel feinem Zucker gemengt, eine Zeitlang über so hingestellt, demnächst gut abgetropft und unter ein Quart geschlagener und mit einem halben Pfund Zucker vermischter Sahne behutsam, damit sie nicht zerrührt, gemengt werden. Dies wird in eine passende Form gefüllt und in fein geschlagenes, mit Salz vermischtes Eis eingegraben; auch werden statt diesen frischen Früchten, Confekte von grünen Pflaumen (Reineclauden), mit rothen und schwarzen Kirschen und Aprikosen genommen , welche mit der geschlagenen Sahne in schön nüancirten Schichten sowol in die Gefrierbüchse, als in einer dazu passenden Form geordnet werden und wird diese Methode der ersten vorgezogen."

Pücklers berühmte Eiskreation