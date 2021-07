Rätselhafte Phänomene - Monsterwellen und Fluggiganten

Aber auch Tiere können in die Luft gehen. Nagetiere, Fische, ja selbst Schlangen können erstaunliche Strecken in der Luft zurücklegen. Für manche Menschen eher erschreckend ist allerdings die Vorstellung, dass vielleicht auch Spinnen fliegen können. Tatsächlich sind bestimmte Arten der Gliederfüßler wahre Fluggiganten. Giganten anderer Art sind manche Tiere, die scheinbar ewig leben könnten. So wird der Hummer zum Beispiel im Alter nicht schwächer, sondern immer stärker. Diesen und anderen rätselhaften Phänomenen ist Dirk Steffens in den neuen Folgen für "Terra X" auf der Spur.