Rom am Rhein: Teil 1

Alfred Schäfer

Göttergeschichten

Götter, Gaben, Heiligtümer – Römische Religion in Köln

Mainz 2016



Viele Städte am Rhein gehen auf römische Gründungen zurück. Eine der bekanntesten ist dabei sicher die Colonia Claudia Ara Agrippinensium, besser bekannt als Köln. Viele der heutigen Straßen in der Stadt gehen bereits auf die Zeit der Römer zurück. So gaben die Aachener-, die Luxemburger- und die Bonner-Straße bereits den Menschen zur Römerzeit die Richtung vor, damals nur unter den Namen Via Belgica, Agrippa- und Limesstraße. So wie heute der Kölner Dom die Stadtansicht vom Rhein aus dominiert, waren es in römischer Zeit drei nebeneinander liegende sakrale Bezirke: der Kapitolinische Tempel für Jupiter, Juno und Minerva, ein nördlich anschließender Rundtempel, sowie das direkt daneben liegende Zentralheiligtum. Sie sandten das Signal aus: Seht her, was für eine beeindruckende Stadt „Köln“ ist. Die Religion war im Alltag und Stadtbild allgegenwärtig.



Das Buch von Alfred Schäfer spürt den kultischen Hinterlassenschaften der Römer seit der Gründung der Stadt unter Kaiser Augustus nach und gibt Aufschluss darüber, wie die römische Religion funktionierte und an welchen Orten in der Stadt „heilige Handlungen“ vollzogen wurden. Die dabei vorgestellten Funde reichen vom Messingsesterz, über das Daumenfragment einer Götterstatue, bis hin zu Zeugnissen der fast allgegenwärtigen Matronen. Weihesteine, wie der an die germanische Göttin Vagdavercustis, die kriegerische Tapferkeit verleihen sollten, sowie Statuetten der ägyptischen Göttin Isis machen deutlich, dass der römische „Olymp“ auch Platz für ausländische Gottheiten hatte – zumindest so lange sie nicht den Staatsfrieden bedrohten. Mit dem Einzug des Christentums hatte es allerdings ein Ende mit den vielen Göttern, was am deutlichsten die Kirche St.Gereon zeigt, deren Fundament fast vollständig aus sekundär verwendeten römischen Werksteinen besteht, viele davon aus ehemaligen römischen Heiligtümern.



Ein spannender Führer durch das römische Köln für alle Geschichtsinteressierten.