Sebastian Ströbel - Meine Alpen: Menschen der Berge

Zusammen mit dem Mumienforscher und Anthropologen Albert Zink begibt sich Sebastian auf die Spuren des Ötzi, dessen neueste Genom-Untersuchung eine große Überraschung barg: "Diese genetischen Daten, die sagen uns nicht nur was über seine Herkunft, sondern auch über sein Aussehen! Das sind die neuen Ergebnisse: Er war sehr dunkel und vor allem hat er keine Haare auf dem Kopf. Er hatte nämlich in der Tat eine genetische Veranlagung zur Glatzenbildung. Des gibt natürlich einen gleich ein ganz anderes Bild vom Ötzi", so Albert Zink.



Ein Gewitter auf dem Weg zur Similaunhütte, Blitzeis und knietiefer Schnee lassen Sebastian erahnen, zu welchen bergsteigerischen Höchstleistungen die Menschen bereits vor über 5000 Jahren fähig waren. Mit originalgetreuen Nachbildungen von Pfeil und Bogen stellen die beiden den Tathergang von Ötzis Tod nach und versuchen so, die letzten Momente in Ötzis Leben zu rekonstruieren.