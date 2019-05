Tabu - Verlorene Orte

Außerdem besucht das "Terra X"-Team das legendäre Diamantensperrgebiet im Südwesten Namibias. Hier wurden einst aus Glücksrittern Millionäre. Ein Bahnbeamter aus Thüringen, August Stauch, löste in der damaligen deutschen Kolonie im Jahr 1908 einen wahren Diamantenrausch aus. Doch seit über 100 Jahren ist die Gegend ein streng bewachtes Sperrgebiet. Welche Geheimnisse sind jenseits des Stacheldrahtes verborgen? "Terra X" spricht mit dem Enkel von August Stauch, taucht in die spannende Geschichte der Diamantenjäger in Namibia ein und erklärt, woher die Diamanten kommen und wie sie in der Wüste gelandet sind.