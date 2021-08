Was macht Einsamkeit so gefährlich?

Eigentlich ist man in der heutigen Zeit kaum noch wirklich allein, oder? Freunde und Bekannte auf Instagram und Co. sind bequem und schnell erreichbar. Dennoch fühlen sich immer mehr Menschen einsam. Bei jungen Menschen zwischen 15 und 30 Jahren hat sich das Problem während der Corona-Pandemie zugespitzt: Laut einer Befragung der Universität Hildesheim geben mittlerweile 60 Prozent von ihnen an, sich teilweise oder dauerhaft einsam zu fühlen. Wie kann das sein? Und kann uns Einsamkeit wirklich körperlich schaden – wie ein Gift? Ist sie nicht einfach nur ein unangenehmes Gefühl?