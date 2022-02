Tutanchamun – Der Junge hinter der Goldmaske

Tutanchamun war ein Kind, als er Pharao wurde. War es im Alten Ägypten üblich, ein Kind zum König zu machen?

Es war nicht üblich, ein Kind zum Pharao zu machen. Aber Tutanchamun war nicht der einzige Fall. Einer der berühmtesten Fälle war König Pepi II. vom alten Reich der 6. Dynastie, der bereits im Alter von sechs Jahren gekrönt wurde und bis ins hohe Alter von 90 Jahren regierte.



Hat der neunjährige Pharao wirklich eigenständig regiert, oder wie muss man sich seine Regentschaft vorstellen?

Natürlich konnte Tutanchamun als Neunjähriger nicht eigenständig regiert haben. Aber er hatte mehrere hohe Beamte an seiner Seite, die ihn beraten und die Geschäfte im Land in die Hand genommen haben. In religiösen Angelegenheiten war das der sogenannte Gottesvater Eje, militärisch General Horemheb und für finanzielle Angelegenheiten Schatzmeister Maja. Tutanchamun hat sich am Anfang auf diese Berater verlassen und musste mehr oder weniger darauf eingehen, was sie ihm rieten. Aber er ist dann langsam in seine Rolle als Pharao hineingewachsen.



Es heißt, Tutanchamun sei sehr gebildet gewesen. Was weiß man darüber?

Alle Darstellungen im Grab, vor allem auf den vergoldeten Schreinen und auf seinem Thron, zeugen von seinem großen Verständnis für die Religion und die politische Lage. Auch die Spiele, die Waffen und alle anderen Grabbeigaben weisen auf eine gebildete Persönlichkeit hin. Und die Darstellungen der hohen Beamten an seiner Seite deuten auf sein großes Geschick im Umgang mit Menschen hin.



Beim Namen Tutanchamun hat man sofort seine berühmte Goldmaske vor Augen. Was weiß die Wissenschaft eigentlich über den Menschen Tutanchamun?

Als Mensch muss Tutanchamun ein ziemlich schweres Leben gehabt haben. Er konnte seine Kindheit bestimmt nicht genießen. Er wurde von den Amun-Priestern benutzt, um den Amun-Kult wieder zu festigen. Das heißt, er musste ständig an Kultfesten und Prozessionen teilnehmen. Und er hatte ein gesundheitliches Leiden am Bein, vermutlich litt er an einer Knochenkrankheit. Darauf deutet hin, dass er beim Jagen sitzend dargestellt wurde und nicht stehend. Ein besonders dramatischer Moment in seinem Leben war, dass seine beiden Mädchen tot geboren worden waren. Darauf deutet hin, dass die beiden Föten an der Seite seiner Mumie im Grab bestattet worden sind, was im Alten Ägypten sehr ungewöhnlich ist. Das Leben Tutanchamuns war wahrscheinlich nicht so von Freude und Glamour geprägt, wie es seine goldene Maske und die goldenen Artefakte widerspiegeln.



Welchen Stellenwert hat Pharao Tutanchamun in der Geschichte des Alten Ägyptens?

Anders als ihn die Literatur oft darstellt, hat Tutanchamun einen hohen Stellenwert in der altägyptischen Geschichte, denn er setzte den Amun-Kult wieder ein. Damit leitete er eine Blütezeit des altägyptischen Großreiches ein. In der nachfolgenden 19. Dynastie entstand ein Imperium, das unter dem Banner von Amun aufgebaut wurde. Und da er auch den Unterweltskult wieder einführte, passierte auch im Unterweltskult ein Wandel hin zu einer persönlichen Pietät und einer persönlicheren Form des Jenseitsglaubens. Tutanchamun spielte eine große Rolle in der altägyptischen Geschichte, sowohl in den politischen wie auch den religiösen Entwicklungen.



Ein großes Mysterium ist immer noch der frühe Tod von Tutanchamun. War es Mord, ein Unfall oder Krankheit? Ist das Rätsel inzwischen gelöst?

Tutanchamun hält uns weiterhin in Atem. Es gibt zahlreiche Theorien zu seinem Tod. Wir wissen, dass er nicht die beste Gesundheit genossen hat. Wir wissen, dass er einen Beinbruch erlitten hat vor seinem Tod. Möglicherweise sind mehrere Aspekte zusammengekommen, die zu seinem Tod geführt haben. Mysteriös für mich bleibt, warum sein Körper relativ schlecht mumifiziert wurde. Man bedenke, dass die Alten Ägypter zu dieser Zeit bereits mehr als 1500 Jahre Erfahrung mit der Mumifizierung hatten.