Ungelöste Fälle der Archäologie (1/2)

Mark Lehner, Zahi Hawass

Die Pyramiden von Gizeh

Philipp von Zabern (2017)





Über die Pyramiden von Gizeh wurde schon unendlich viel geschrieben. Seit Jahrhunderten halten sie die Menschen in ihrem Bann. Wann wurden sie gebaut, vom wem und warum? Auf diese Fragen gibt es eine Antwort. Anders sieht es aus wenn man fragt: wie wurden sie gebaut und haben sie schon all ihre Rätsel preisgegeben? Darauf kann die Wissenschaft noch keine verlässliche Antwort geben. Auch nicht die beiden Autoren des neuen Buches, die die Pyramiden wie kaum jemand anders kennen. Als Ausgräber haben sie Jahrzehnte damit verbracht dem Pyramidenplateau seine Geheimnisse zu entlocken und dabei erstaunliche Entdeckungen gemacht.



In 20 Kapiteln breiten sie die Welt der großen Pyramiden und ihre mehr als 4000 jährige Geschichte vor dem Leser aus: Baugeschichte, Religionsgeschichte, Entdeckungsgeschichte, Rezeptionsgeschichte bis hin zum New Age und den neuesten Forschungen des internationalen „Scan Pyramids“ Projektes, das sich zur Aufgabe gemacht hat mögliche weitere, noch verborgene Räume aufzuspüren. Über 500 Illustrationen, zum Teil aus den Archiven der beiden Ausgräber und Autoren aber auch viele historische Dokumente lassen die Geschichte der Pyramiden lebendig werden.



Das Buch wurde dem Andenken des amerikanischen Ägyptologen William Kelly Simpson gewidmet, der vor mehr als 30 Jahren den Anstoß dazu gab es zu schreiben. Der Titel der englischen Originalausgabe lautet: „Giza and the Pyramids: The Definitive History“, und dem kann man im Moment nicht widersprechen.