Unsere Kontinente

Auf welchem Kontinent wären Sie am liebsten Mensch und warum?

Ich bin ein Mensch auf dem Kontinent Europa, und das ist auch der Kulturraum, der meine Sozialisation am meisten prägt. Aber ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Afrika. Ich war schon einige Male auf dem afrikanischen Kontinent. Insbesondere in Kenia bin ich extrem begeistert von den Menschen, der Kultur und von der Natur. Ich könnte mir auch vorstellen, einen längeren Abschnitt des Lebens dort zu verbringen.

Welcher Fakt über Europa, der Kontinent, den Sie moderieren dürfen, hat sie am meisten beeindruckt oder berührt?

Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass Europa in der Geschichte einer der Kontinente ist, der zu den Gewinnern gehört, obwohl er nicht die besten Voraussetzungen hat. Die klimatischen Bedingungen sind vielleicht ganz gut, aber sonst hat der Kontinent, ganz nüchtern betrachtet, nicht so viel zu bieten. Aber er hat über Jahrhunderte bis heute das Geschehen bestimmt. Das hat mich überrascht.

"Terra X" feiert mit diesem Programm seinen 40. Geburtstag. Was verbinden Sie mit der Marke, und was wünschen Sie "Terra X" zum Jubiläum?

Ich selbst bin ein bisschen jünger als "Terra X". Ich bin 36 Jahre alt. Das heißt, "Terra X" gibt es länger als mich. Ich kann mich an viele "Terra X"-Sendungen in der Vergangenheit erinnern, die ich als Kind gesehen habe. Auch in der Schule haben wir "Terra X"-Sendungen geguckt, und das verbinde ich mit großartigem Wissensfernsehen, das mich, kann man schon fast sagen, mein Leben lang begleitet. Dass ich das jetzt moderiere und die Sendung hin und wieder präsentieren darf, ist eine sehr, sehr große Ehre. Das hätte ich mir niemals zu träumen gewagt. Deshalb ist es für mich auch eine schöne Sache zu sehen, dass die Sendung schon so lange existiert. Und ich wünsche mir, dass sie mindestens noch weitere 40 Jahre existiert – oder vielleicht sogar noch 400 Jahre.