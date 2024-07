Weltstädte verändern sich permanent, sind buchstäblich mit der ganzen Welt vernetzt, wachsen stets immer weiter – in die Breite, aber auch in die Höhe. Echte Weltstädte sind immer auch Sehnsuchtsorte voller Mythen. Die dreiteilige Doku-Reihe "Terra X – Weltstädte" richtet den Blick auf drei Metropolen, die kaum unterschiedlicher sein könnten: New York, Paris und Istanbul. Alle drei tragen sie so poetische Beinamen wie "Stadt der Liebe", "Big Apple" und "Tor zum Glück". "Terra X"-Moderator und Psychologe Leon Windscheid will herausfinden, wo die Wurzeln dieser drei Städte liegen – und warum sie ausgerechnet an dieser Stelle entstanden.



Die "Terra X"-Reihe blickt hinter die Fassade der Gegenwart, legt Schicht um Schicht die Vergangenheit frei und erforscht Politik- und Wirtschaftsgeschichte, Demografie, Kunst und Kultur. Angesichts des ständig drohenden Bedeutungsverlusts müssen sich Weltstädte und ihre Bewohner immer wieder neu erfinden, müssen immer wieder die Grenzen des Machbaren verschieben. Leon Windscheid sucht dabei auch nach der kollektiven Psyche der Städte: Wie ticken die New Yorker, die Pariser, die Istanbuler? Was hat sie früher angetrieben und was heute? Auf seiner Reise trifft er Persönlichkeiten der Gegenwart, die mit ihrem Lebensgefühl, mit ihrem Beruf für die jeweilige Stadt stehen. Sie zeigen nicht nur ihre Lieblingsplätze, sondern führen auch zu unbekannten, geheimnisvollen Orten, die in keinem Reiseführer zu finden sind.