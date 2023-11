Ein Trauma erben – geht das?

Großmutter Eva ist heute 91 Jahre alt und hat als zwölfjähriges Mädchen das Konzentrationslager Auschwitz überlebt. Jahre nach dem Kriegsende kommt Evas Tochter Anita zur Welt, die als erwachsene Frau plötzlich Panikattacken, wiederkehrende Albträume und lebenseinschränkende Angststörungen erlebt. Und auch Leroy leidet unter der Familiengeschichte. Eva hätte es früher nicht für möglich gehalten, dass ihre Erlebnisse noch in den nachfolgenden Generationen wirken. Heute weiß sie, wie wichtig es ist, die familiäre Schweigespirale zu durchbrechen, um besser mit dem Trauma leben zu können. Auf der Suche nach wissenschaftlichen Erklärungen für transgenerationale Weitergabe trifft Psychologe Leon Windscheid einen international renommierten Epigenetiker – mit erstaunlichen Erkenntnissen.



In der ZDF-Reihe "Terra Xplore" will Psychologe Leon Windscheid in der Folge "Was macht deine Familie mit dir?" herausfinden, wie sehr uns das Thema Familie ein Leben lang prägt. In insgesamt drei Folgen trifft er Menschen, die mit ganz unterschiedlichen familiären Belastungen und Widerständen kämpfen und trotzdem ein gutes und selbstbestimmtes Leben führen.