Hast du echte Freunde?

Prof. Dr. Claus Vögele erforscht die gesundheitlichen Folgen von Einsamkeit. Er erklärt Eric, dass Einsamkeit tödlich sein kann. Einsamkeit ist die Pandemie unserer Zeit. Unter seiner Anleitung nimmt Eric an einem Experiment teil, das die Auswirkung von Einsamkeitsgefühlen zeigt.



Einsamkeitsforscherin Prof. Dr. Maike Luhmann kennt die Erfahrungen und die Gründe, wieso sich gerade junge Menschen immer häufiger einsam fühlen. Im Gespräch mit Eric stellt sie auch die Unterschiede zwischen Einsamkeit und Alleinsein klar. Und benennt drei unterschiedliche Arten von Einsamkeit: die soziale, die emotionale und die kollektive.



Psychologin Prof. Dr. Anna Schneider forscht darüber, was "Freundschaft" eigentlich ist und ausmacht. Eric Mayer will für "Terra Xplore" von ihr wissen, wie sich reale von digitalen Freundschaften unterscheiden und was sie im täglichen Umgang bedeuten.



Die Influencerin und TikTokerin Lisa Hitzinger lebt mit ihrer Mutter in einem kleinen Dorf. Dort besucht Eric sie, um mit ihr über ihre Einsamkeit und das Alleinsein zu sprechen. Auch wenn sie über ihre digitalen Plattformen wie TikTok viele Freundinnen und Freunde hat, sind es keine Freundschaften wie im realen Leben. Die Anonymität im Netz löst nicht ihre Einsamkeit.