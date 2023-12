Introvertiert – So stark sind die Stillen

Er besucht Stand-up-Comedian Moritz Neumeier, der über sich selbst sagt: "Ich bin megaintrovertiert." Herausgefunden habe er es erst vor ein paar Jahren, durch eine Therapie wegen depressiver Stimmungen und Panikattacken. Der "extrovertierte" Moritz, den er nach außen darstelle, sei ein "Schutzanzug". Moritz erzählt Eric, dass er Smalltalk hasst, gern allein und am liebsten zu Hause ist und ein distanziertes Verhältnis zu den meisten Menschen hat.



Was bedeutet introvertiert und extrovertiert überhaupt? Was sagt die Wissenschaft? Um das herauszufinden, trifft sich Eric mit der Psychologin Prof. Dr. Eva Asselmann von der HMU Health and Medical University in Potsdam. Gemeinsam mit ihr begleitet er ein Experiment, in dem sich introvertierte Menschen einer für sie ganz ungewöhnlichen Herausforderung stellen müssen.



Im Gespräch mit Neurowissenschaftlerin Friederike Fabritius spricht Eric über die Stärken introvertierter Menschen, die in Unternehmen gegenüber Extrovertierten häufig benachteiligt werden. Man weiß etwa, dass Introvertierte ihnen in einigen Punkten aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsweisen ihrer Gehirne überlegen sind: Introvertierte nehmen sich die Zeit, zu analysieren, sind länger fokussiert, richten sich weniger nach dem "Außen", sondern nach ihrem moralischen Kompass. Das mache sie beispielsweise zu sehr guten Führungskräften.