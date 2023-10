Die Sozial- und Kulturanthropologin Dr. Anika König forscht zur Frage: woher kommt überhaupt unser Kinderwunsch? Ist er biologisch vorbestimmt oder von unserem sozialen Umfeld geprägt? Welche Ängste und Wertvorstellungen sind mit dem Lebensentwurf Familie verbunden? Welche psychischen Folgen für das Selbstwertgefühl hat es, wenn unser Kinderwunsch nicht in Erfüllung geht? Und wie gelingt es, die immer diverser werdenden Familienmodelle für alle Beteiligten gut umzusetzen? Psychologe Leon Windscheid trifft in einem Studioexperiment außerdem auf Menschen aus verschieden Lebenssituationen, um ihre persönlichen Perspektiven und zum Teil hoch emotionalen Geschichten zum Thema "Kinderwunsch" und "Elternsein" zu erfahren.



In der ZDF-Reihe "Terra Xplore - Was macht Familie mit uns?" will Psychologe Leon Windscheid herausfinden, wie sehr uns das Thema Familie ein Leben lang prägt. In insgesamt drei Folgen trifft er Menschen, die mit ganz unterschiedlichen familiären Belastungen und Widerständen kämpfen und trotzdem ein gutes und selbstbestimmtes Leben führen.