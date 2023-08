Gottfried Rauch erzählt von seinem Leidensweg. Warum die wissenschaftliche Unterscheidung von Mitleid und Mitgefühl dafür relevant ist und wie es Gottfried geschafft hat, seine Empathiefähigkeit wieder sinnvoll zu nutzen, ohne daran zu zerbrechen, darum geht es in dieser "Terra Xplore"-Folge.



Jasminas Spurensuche führt sie an die TU Dresden zum Psychologen und Neurologen Prof. Philipp Kanske. Von ihm erfährt sie, was genau in uns passiert, wenn wir Empathie empfinden und – viel wichtiger – welche Konsequenzen das für unseren Alltag hat. Denn Empathie hat auch etwas mit Stress zu tun. Wie wir es gar nicht erst so weit kommen lassen, dass sich das negativ auf uns auswirkt – auf diese Fragen gibt es Antworten und praktische Tipps.