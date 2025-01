Das Milgram-Experiment: Auf Befehl foltern?!

Der US-amerikanische Psychologe Stanley Milgram erforscht in den 60er Jahren an der berühmten Yale University wie gewaltbereit Menschen unter Einfluss von Autorität sind. Mit einer Reihe von Experimenten will er herausfinden, warum die Deutschen während des Nationalsozialismus so schlimme Verbrechen begangen haben. Milgram möchte damit die „Germans-are-different“-These prüfen. Diese stammt aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und besagt, dass deutsche Personen anders seien als andere Kulturen, da sie besonders gerne Befehle befolgten und es deswegen zu den Verbrechen des Nationalsozialismus kommen konnte. Seine Experimente wird Milgram jedoch niemals mit Deutschen durchführen. Denn schon die ersten Ergebnisse in den USA erschüttern seine Kolleginnen und Kollegen in der Sozialpsychologie.