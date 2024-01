No limits: Wie dein Mindset Grenzen sprengt

Ein altes Sprichwort lautet: Der Glaube kann Berge versetzen. Jasmina Neudecker will wissen, wozu der Mensch wirklich fähig ist. Dazu trifft sie den Sportpsychologen Jona Schwarz. Gemeinsam mit der Rollstuhltennis-Profispielerin Britta Wend arbeitet er an deren großem Ziel: der Teilnahme an den Paralympics 2024 in Paris. Dafür müssen sowohl Körper als auch Geist in Topform sein.



Um herauszufinden, wie weit Körper und Geist in Extremsituationen gehen, stellt sich Jasmina am Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin zunächst einem Atemexperiment. Aber wie lange braucht es, bis Körper und Geist wirklich zusammenwirken?



Im Shaolin-Kloster Otterberg in der Pfalz trainieren Mönche tagtäglich, die Verbindung zwischen Geist und Körper zu optimieren. Können wir aus der alten Tradition der Shaolin etwas für unseren Alltag lernen? Wer seinen Geist stärken will, muss erst seinen Körper trainieren – davon ist Meister Shi Heng Yi überzeugt.



Die ZDF-Reihe "Terra Xplore" will der Macht des Geistes auf die Spur kommen. In insgesamt drei Folgen trifft Biologin Jasmina Neudecker Menschen, für die die Kraft der Gedanken eine ganz unterschiedliche Bedeutung hat.