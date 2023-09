Welche Rolle spielt das Selbstmitgefühl, um Krisen besser zu meistern? Das möchte Leon Windscheid von dem Hamburger Gesundheitspsychologen Prof. Olaf Morgenroth wissen.



In einem aufwendigen Studioexperiment befragt Leon mehr als ein Dutzend Menschen, die unterschiedlichste Erfahrungen mit ihrem persönlichen Scheitern gemacht haben. Wie haben sie sich dabei gefühlt, wie sehr vielleicht auch geschämt, welche Rolle haben die Erwartungen der Gesellschaft für sie gespielt?



Wie wir eine bessere Fehlerkultur lernen, erfährt Leon in einem völlig neuen Schulkonzept. Beim sogenannten Deeper Learning werden kreatives Denken, Teamfähigkeit, Frustrationstoleranz, Neugier und Eigeninitiative bei den Schülern gefördert. Leon besucht eine Schule, die nach diesem Modell arbeitet, und lässt sich von der Pädagogin Prof. Anne Sliwka erklären, warum es dabei ein Scheitern im herkömmlichen Sinne nicht mehr gibt. Und wie erleben die Schüler das neue Konzept? Wir alle lernen am Ende, wie wichtig Fehler und Misserfolge für unsere Entwicklung und unser persönliches Wachstum sind – getreu dem Motto: Aus Fehlern wird man klug.



In "Terra Xplore" zum Thema "Gestärkt aus Krisen" will Psychologe Leon Windscheid herausfinden, wie wir auch die größten Krisen meistern können. In insgesamt drei Folgen trifft er Menschen, die ganz unterschiedliche Herausforderungen in ihrem Leben gemeistert haben. Er lässt sich von Fachleuten Strategien in Problemlagen erklären und testet selbst ihre Wirksamkeit.