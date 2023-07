Männer unterziehen sich Botox-Behandlungen, lassen sich Haare transplantieren, oder richten ihren Alltag komplett auf einen strengen Fitness-Plan aus. Psychologe Leon Windscheid will wissen: Woher kommen eigentlich unsere Schönheitsideale und was macht dieser Druck, schön zu sein, mit uns?



Auf der Suche nach Antworten trifft er Felix, der in seiner Jugend um jeden Preis den perfekten Körper haben wollte und schwer an Magersucht erkrankte.



An der Uni Göttingen besucht Leon einen Attraktivitätsforscher, der genau weiß, wie Schönheitsideale entstehen und warum unser Aussehen nicht das einzige Merkmal ist, was unsere Attraktivität beeinflusst. Wie steht es ganz objektiv um Leons Attraktivität und was macht dieses Wissen mit ihm?