Wie sich Menschen in Extremsituationen grundsätzlich verhalten, untersucht die Krisen- und Katastrophenforschung. Prof. Dr. Henning Goersch lehrt Gefahrenabwehr und Bevölkerungsschutz an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management. In seinen Forschungen geht er unter anderem der Frage nach, ob die Menschen in der Not ihr schlimmstes oder ihr bestes Gesicht zeigen. Er selbst ist getrieben von einem positiven Menschenbild, hat selbst schon bei Katastrophen geholfen. Doch warum gibt es neben den großen Momenten der Solidarität auch immer wieder Situationen, die getrieben sind von Egoismus und Chaos?



Den Ursprung altruistischen Handelns unter Menschen untersucht Primatenforscher Dr. Alejandro Sánchez-Amaro vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Er beobachtet Schimpansen in ihrem Alltag und schaut, wie sie miteinander agieren und kommunizieren. Es zeigt sich: Viel Kooperationsfähigkeit ist schon evolutionär in unseren nächsten Verwandten angelegt. Doch wir Menschen haben diese Fähigkeit noch einmal auf einen anderen Level gehoben und handeln intuitiv als "Wir", wenn wir einander brauchen.