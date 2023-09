Wenn ein Trauma stärker macht

Danach ist nichts mehr so wie vorher. Trotzdem sagt Claudia heute von sich, sie fühle sich stärker als je zuvor. In der Psychologie spricht man von posttraumatischem Wachstum, also dem Wachsen an einer Krise. Wie hat Claudia es geschafft, nicht an der Krise zu zerbrechen?



Mit dem Psychotherapeuten und Trauma-Experten Dr. Christian Lüdke spricht Leon Windscheid über die akute Hilfe in Krisen und lässt sich von ihm im Selbstversuch hypnotisieren. Die Hypnose gilt als eine von mehreren therapeutischen Maßnahmen in Krisen. Prof. Judith Mangelsdorf ist Deutschlands erste Hochschulprofessorin für Positive Psychologie und forscht seit Jahren zum Thema "posttraumatisches Wachstum". Wachstum ist nicht die Norm, erfährt Leon von ihr, und vor allem nicht das Ziel. In erster Linie geht es darum, eine Krise so gut wie möglich zu überstehen und danach wieder ein glückliches Leben führen zu können.



In der "Terra Xplore"-Reihe "Gestärkt aus Krisen" will Psychologe Leon Windscheid herausfinden, wie wir auch die größten Krisen meistern können. In insgesamt drei Folgen trifft er Menschen, die ganz unterschiedliche Herausforderungen in ihrem Leben gemeistert haben. Er lässt sich von Fachleuten Strategien in Problemlagen erklären und testet selbst ihre Wirksamkeit.