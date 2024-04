Tobi Schlegl wollte irgendwann einfach nicht mehr wegsehen. Doch die meisten von uns mischen sich lieber nicht ein, wenn die Kollegin am Arbeitsplatz gemobbt wird. Wir bleiben sitzen, wenn der Junge in der U-Bahn angepöbelt wird. Wir schauen zu oft weg – und bleiben in unserer eigenen Hilflosigkeit stecken. Warum ist Helfen in diesen Fällen so schwierig?