Die Reportage begleitet Menschen, die einen besonderen Zugang zu dieser Reise haben. Einige feiern an Bord ihre Silberhochzeit, andere entdecken die Orte ihrer Jugend wieder, und mancher verliebt sich neu beim Donauwalzer am Kilometer Null.



Das Filmteam blickt hinter die Kulissen des Schiffes und ist dabei, wenn die Crew große und kleine Herausforderungen meistert. Flusskreuzfahrten sind eine nautische Herausforderung - enge Schleusen, Gegenverkehr oder komplizierte Strömungen stellen den Kapitän ständig vor neue Herausforderungen.



Die Crew ist ständig im Einsatz. Der Chefkoch durchkämmt jeden Hafen auf der Suche nach frischen Zutaten und Spezialitäten für sein Menü. Der Kreuzfahrtdirektor organisiert das Leben an Bord. Den Gästen darf es nie langweilig werden. Rund um die Uhr organisiert er Bingo, Busreisen und bunte Abende - dieser Mann ist Moderator der Reise und auch Kummerkasten für manchen Passagier. Wenn der Zeitplan durcheinandergerät, wegen eines Staus an der Schleuse oder bei der Passkontrolle in Serbien, beginnt der Kreuzfahrtdirektor zu rotieren.



Die zweiteilige "ZDF.reportage: Abenteuer Donaukreuzfahrt" führt in Teil 1 von Passau über die Karpaten bis ans Eiserne Tor.